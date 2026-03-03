Uppgifter: Liverpool ute efter Bundesliga-duo

Liverpool är måna om att förstärka på ytter-positionerna.

Klubben har siktat in sig på Michael Olise och Yan Diomande, enligt Sky Sports Germany.

Foto: Bildbyrån

Liverpools säsong har inte gått som planerat. De regerande mästarna befinner sig på en femteplats, 16 poäng bakom serieledarna Arsenal.

Nu har klubben siktat in sig på dubbla förstärkningar från tyska Bundesliga, enligt Sky Sports Germany.

Det rör sig om Bayern Münchens franska landslagsman Michael Olise och RB Leipzigs ivorianska ytter Yan Diomande. Det är dock inte troligt att Liverpool lyckas locka till sig båda två.

Olise sitter på ett långt kontrakt till 2029 med Bayern München och har ingen utköpsklausul. När det kommer till Diomande uppgöd Leipzig vilja ha 100 miljoner euro (motsvarande drygt 1 miljard svenska kronor).