Uppgifter: Liverpool vill ersätta Salah med jättetalangen

Mohamed Salah har haft en sämre säsong.

Nu uppges en ersättare till egyptiern ha identifierats.

Liverpool ska ha siktet inställt på Yan Diomande.

Foto: Bildbyrån

Mohamed Salah gjorde supersuccé förra säsongen, men den här säsongen har det gått trögare för egyptiern och det har börjat ryktas om att han kan vara på väg bort från storklubben.

Liverpool ser således ut att vara på jakt efter en långsiktig ersättare man uppges nu ha identifierat vem man vill ersätta storstjärnan med.

Teamtalk rapporterat att Liverpool vill ersätta Salah med RB Leipzigs jättetalang Yan Diomande.

Den tyska storklubben kan komma att kosta hela 87 miljoner pund (lite mer än en miljard kronor) att köpa loss.

Den 19-årige ivorianen står den här säsongen noterad för nio mål och sex assist på 23 matcher i Bundesliga.