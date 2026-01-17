Uppgifter: Liverpool vill värva från Real Madrid

Liverpool uppges vilja förstärka mittfältet.

Storklubben ser ut att vilja göra det genom att värva från Real Madrid.

Spelaren i fråga som Merseyside-klubben ska ha siktet inställt på är Eduardo Camavinga.

Foto: Bildbyrån

Det har i omgångar ryktats kring intresse från Liverpool för Real Madrid-mittfältaren Eduardo Camavinga och nu kommer nya rapporter gällande fransmannen och Merseyside-klubben.

Spanska Fichajes rapporterar nämligen nu att Liverpool vill värva mittfältaren under vinterfönstret.

Storklubbens intresse för Camavinga beskrivs som genuint och långvarigt och Liverpool sägs vara beredda att betala en hel del för att få loss mittfältaren. Det ser även ut att kunna krävs.

Fichajes redogör för att fransmannen, enligt tidigare rapporter i Spanien, har en utköpsklausul mellan 70 och 80 miljoner euro (748 till 855 miljoner kronor).

Huruvida Liverpool kommer att aktivera en sådan ifall en affär blir aktuell, eller om den engelska storklubben kommer att försöka förhandla om priset framgår inte av uppgifterna.

Camavinga har kontrakt med Real Madrid fram till sommaren 2029.