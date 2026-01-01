Uppgifter: Liverpools försiktiga inställning kring Chiesa

Juventus har uppgetts vara intresserade av att ta tillbaka Federico Chiesa på lån.

Liverpool är dock inte helt säkra på ifall de vill släppa italienaren.

Anledningen uppges vara att storklubben inte vill bli för tunna offensivt.

Foto: Bildbyrån

Federico Chiesa lämnade Juventus för Liverpool förra sommaren, men i den engelska storklubben har italienaren haft svårt att ta en startplats.

Nu fick han i och för sig förtroendet senast mot Wolverhampton, men det var också säsongens blott första start för honom i Premier League.

Nyligen har det också kommit uppgifter om att Juventus överväger att värva tillbaka Chiesa och i sådana fall ta honom på lån. En sådan uppgörelse är det dock inte säkert att Liverpool kommer att gå med på.

Liverpool Echo rapporterar nämligen nu att det inte är säkert att Liverpool vill släppa italienarna under januarifönstret, detta då man inte vill riskera att bli för tunna gällande offensiva alternativ.

Chiesa som gjort två mål och en assist på 13 framträdanden i Premier League den här säsongen har kontrakt med Liverpool fram till sommaren 2028.