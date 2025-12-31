Uppgifter: Chiesa kan återvända till Juventus
Federico Chiesa kan lämna Liverpool.
Juventus vill ha tillbaka sin tidigare anfallsstjärna.
Detta enligt La Gazzetta dello Sport.
Federico Chiesa lämnade Juventus för Liverpool sommaren 2024 i en affär värd drygt 12 miljoner euro (130 miljoner kronor). Väl i Merseysideklubben har italienaren haft svårt att få en startplats.
Nu rapporterar La Gazzetta dello Sport att Juventus vill ha tillbaka Chiesa. Turin-klubben vill ha ett alternativ till stjärnan Kenan Yildiz och uppges kunna plocka in Chiesa på ett lån.
Chiesa har gjort två mål på 13 framträdanden i Premier League den här säsongen. Kontrakt med Liverpool löper ut sommaren 2028.
