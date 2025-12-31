Uppgifter: Chiesa kan återvända till Juventus

Federico Chiesa kan lämna Liverpool.

Juventus vill ha tillbaka sin tidigare anfallsstjärna.

Detta enligt La Gazzetta dello Sport.

Foto: Bildbyrån

Federico Chiesa lämnade Juventus för Liverpool sommaren 2024 i en affär värd drygt 12 miljoner euro (130 miljoner kronor). Väl i Merseysideklubben har italienaren haft svårt att få en startplats.

Nu rapporterar La Gazzetta dello Sport att Juventus vill ha tillbaka Chiesa. Turin-klubben vill ha ett alternativ till stjärnan Kenan Yildiz och uppges kunna plocka in Chiesa på ett lån.

Chiesa har gjort två mål på 13 framträdanden i Premier League den här säsongen. Kontrakt med Liverpool löper ut sommaren 2028.