Uppgifter: Ljung var nära allsvensk toppklubb – nobbades

Daniel Ljung har varit klubblös sedan årsskiftet.

Smålandsposten rapporterar nu att mittfältaren var nära en flytt till Gais.

Göteborgsklubben valde dock att gå för en annan spelare.

Foto: Bildbyrån

Daniel Ljungs kontrakt med Östers IF gick ut vid årsskiftet och sedan dess har mittfältaren varit klubblös.

Enligt Smålandsposten var dock mittfältaren nära en flytt till den allsvenska toppklubben Gais.

Göteborgsklubben valde dock att gå för en annan spelare, vilket mycket väl kan vara Henry Sletsjøe, som nyligen presenterades av klubben.

Samtidigt så ska Ljung även dragit till sig intresse från klubbar i Sydkorea, Rumänien och Kazakstan.

Daniel Ljung noterades ifjol för tre mål och tre assist på 28 matcher i allsvenskan.