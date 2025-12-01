Uppgifter: Londonklubbar jagar Rodrigo Mendoza

Elche-mittfältaren Rodrigo Mendoza drar till sig intresse från Londonklubbar.

Arsenal, Chelsea och Tottenham uppges alla vara intresserade av mittfältaren.

Foto: Alamy

Den unge Elche-mittfältaren Rodrigo Mendoza är het på marknaden.

Arsenal har tidigare rapporterats följ mittfältaren och sportchef Andrea Berta sägs ligga på för att få till en värvning, detta enligt Football Insider. Arsenal är dock inte ensamma i den engelska huvudstaden om att vilja knyta till sig den 20-årige spanjoren.

Teamtalk rapporterar nämligen att även Chelsea och Tottenham Hotspur är intresserade av Mendoza.

20-åringen har kontrakt med Elche fram till sommaren 2028.