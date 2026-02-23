Uppgifter: Loret Sadiku återvänder till HIF

Loret Sadiku vänder hem.

34-åringen är klar för Helsingborgs IF.

Det rapporterar Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

Helsingborgs IF stärker upp inför den kommande säsongen. Ett välbekant ansikte uppges vara klar för Skåneklubben.

Aftonbladet gör nämligen gällande att Loret Sadiku, 34, är överens med HIF om ett kontrakt. Den defensive mittfältaren uppges bli presenterad i dagarna om det inte händer något oväntat.

34-åringen har tränat med Helsingborg under försäsongen men väntas nu skriva på.

Sadiku, som spelade för Helsingborg 2012-2014, har varit kontraktslös sedan han lämnade turkiska Kasimpasa i fjol.

Loret Sadiku har tidigare spelat för klubbar som IFK Värnamo ich Hammarby IF