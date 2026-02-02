Uppgifter: Sadiku nära comeback i Helsingborg

Loret Sadiku spelade för Helsingborgs IF mellan 2012 och 2014.

Nu är han nära en comeback i Skåneklubben.

Det rapporterar Helsingborgs Dagblad.

Foto: Bildbyrån

Tidigare under måndagen meddelade Helsingborgs IF att man säljer Benjamin Örn, 21, till danska Randers.

Nu uppges man vara på väg att värva en hemvändare.

Enligt Helsingborgs Dagblad är den 34-årige mittfältaren Loret Sadiku nära att krita på för superettan-klubben och således göra comeback för HIF. Detta efter att han har tränat med klubben under hela försäsongen.

Uppgifterna gör gällande att Sadiku kan komma att skriva på för Helsingborg inom kort.

Utöver HIF har den defensiva mittfältaren spelat för klubbar som IFK Värnamo, Mersin, Kasimpasa, Adanaspor och Hammarby IF.