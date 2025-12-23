Uppgifter: Los Angeles FC gör nytt försök med Boudri

Amin Boudri, 21, är eftertraktad.

Nu gör Los Angeles FC ett nytt försök och lägger ett nytt bud på mittfältaren.

Foto: Bildbyrån

Amin Boudri, 21, gjorde en bra säsong med Gais i år. Efter den säkra Europaplatsen och succén har mittfältaren varit eftertraktad.

För en vecka sedan kom det uppgifter om att Los Angeles FC lagt ett bud på Gais-stjärnan på cirka 20 miljoner kronor. Nu kommer Fotbollskanalen med nya uppgifter om att Göteborgsklubben nobbade budet och att den amerikanska klubben ska ha lagt ett nytt bud på cirka 25 miljoner kronor.

Amin Boudri har kontrakt med Gais över 2027.