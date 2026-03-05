Uppgifter: Luka Modric kan återvända till Real Madrid

I dag spelar han fotboll för AC Milan.

Till sommaren kan han återvända till Real Madrid – som tränare.

Det rapporterar italienska Tuttosport.

Foto: Bildbyrån

Massimiliano ”Maxi” Allegri har varit aktuell för Real Madrid tidigare i karriären. Redan 2019 visade den spanska storklubben intresse för italienaren men förhandlingarna ledde ingen vart den gången och 2021 sades han vara så gott som klar för klubben.

Nu är han högaktuell för en flytt till den spanska huvudstaden igen. Under gårdagen gjorde nämligen uppgifter från Corriere dello Sport att italienaren kan ta över Real Madrid efter säsongen.

Nu skriver Tuttosport att Allegri kan komma att göra det, men på ett villkor.

I sin stab vill han ha med sig Luka Modric, men inte som spelare. Istället vill den nuvarande Milan-tränaren att kroaten följer med som hjälptränare. Som spelare sägs han dock vilja att Adrien Rabiot värvas till ”Los Blancos”.

Både ”Maxi” Allegri och Luka Modric anslöt till AC Milan under sommaren. I dag ligger deras lag på en andraplats i Serie A.

