Uppgifter: Lukaku redo att lämna – så mycket kräver Napoli

Romelu Lukaku har inte spelat fotboll sedan i början av mars.

Nu är han redo att lämna Napoli.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolò Schira.

Den sjätte mars tog Napoli mot Torino på hemmaplan, och vann med 2-1. Då byttes Romelu Lukaku, 32, in med sex minuter kvar att spela.

Det var också den senaste gången anfallaren spelade fotboll för Serie A-klubben.

Sedan dess har mycket kring belgaren handlat om en konflikt mellan honom och ledningen i Napoli, efter att Lukaku ska ha vägrat ansluta till sitt klubblag trots att han lämnat återbud till det belgiska landslaget.

Nu kan också tiden i Neapel snart vara över. Enligt transferjournalisten Nicolò Schira är spelaren själv beredd att lämna Serie A-tvåan efter sommarens VM. Då kommer Napoli att kräva 10 miljoner euro, eller 108 miljoner kronor, för att släppa honom.

Vad gäller den framtida klubbadressen för Lukaku sägs lag från Turkiet och Saudiarabien vara intresserade av en värvning.

Romelu Lukakus kontrakt med Napoli sträcker sig fram till sommaren 2027.