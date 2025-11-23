Mak Lind ryktas bort: ”Ska inte tro allt man läser”

Häckens guldtränare Mak Lind ryktas bort.

Under kvällens gala kommenterar han ryktet.

– Man vore knäpp om man jagar annat i läget man är i nu. Gräset är inte grönare på andra sidan, säger Mak Lind under kvällens gala.

Foto: Bildbyrån

Efter Mak Linds succé med BK Häcken har han ryktats bort. Ryktet säger att han skulle hamna i USA. Under kvällens gala där ”damallsvenskans bästa” prisas kommenterar han ryktet.

– Man ska inte tro på allt man läser. Jag mår hur bra som helst i den här miljön. Man vore knäpp om man jagar annat i läget man är i nu. Gräset är inte grönare på andra sidan, säger Mak Lind.

