Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Mak Lind ryktas bort: ”Ska inte tro allt man läser”

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Häckens guldtränare Mak Lind ryktas bort.
Under kvällens gala kommenterar han ryktet.
– Man vore knäpp om man jagar annat i läget man är i nu. Gräset är inte grönare på andra sidan, säger Mak Lind under kvällens gala.

Foto: Bildbyrån

Efter Mak Linds succé med BK Häcken har han ryktats bort. Ryktet säger att han skulle hamna i USA. Under kvällens gala där ”damallsvenskans bästa” prisas kommenterar han ryktet.

– Man ska inte tro på allt man läser. Jag mår hur bra som helst i den här miljön. Man vore knäpp om man jagar annat i läget man är i nu. Gräset är inte grönare på andra sidan, säger Mak Lind.

Följ galan här!

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt