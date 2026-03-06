Uppgifter: Malmö FF redo med enorma pengar för Lundgren

Malmö FF ser fortsatt ut att vilja få loss Gustav Lundgren.

Skåneklubben uppges vara beredd med enorma pengar för 30-åringen.

MFF ska meddelat att man kan erbjuda 20 miljoner kronor – men Gais vill inte sälja.

Foto: Bildbyrån

Det var i slutet av januari som Sportbladet för första gången kom med uppgifter om Malmö FF:s intresse för Gustav Lundgren.

Trots att det inte ryktats allt för mycket kring Gais-stjärnan sedan dess så verkar inte MFF ha givit upp hoppet.

Sportbladet rapporterar nämligen nu att Malmö FF meddelat att man är beredda att betala 20 miljoner kronor för 30-åringen.

Gais uppges dock vara tydliga med att Lundgren inte är till salu och att han kommer att bli kvar.

Lundgren noterades ifjol för två mål och åtta assist på 30 matcher i allsvenskan.