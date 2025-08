Uppgifter: Manchester United budar på Sesko

RB Leipzigs Benjamin Sesko är eftertraktad av flera klubbar.

Nu försöker Manchester United värva honom.

Klubben har lagt ett bud på totalt 950 miljoner kronor, enligt The Athletic.

Tidigare rapporterade transferjournalisten Fabrizio Romano att Newcastle har höjt budet på RB Leipzig-anfallaren Benjamin Sesko. Budet uppges ha legat på 80 miljoner euro (895 miljoner kronor) plus 10 miljoner euro i bonusar.

Nu ger sig ytterligare en klubb in i jakten på Sesko. Enligt The Athletic vill Manchester United värva anfallaren och uppges ha lagt ett bud på 75 miljoner euro (knappt 840 miljoner kronor) plus ytterligare 10 miljoner euro i bonusar. Något lägre än vad Newcastle erbjuder.

Enligt Sky-journalisten Florian Plettenberg skriver även att United har budat. Plettenberg rapporterar att Sesko har en muntlig överenskommelse med både Newcastle och Manchester United

Sesko står noterad för 21 mål på 45 matcher förra säsongen.