Uppgifter: Manchester United har två spelare på radarn

Manchester United kan utöka truppen.

Enligt Sky Sports är klubben intresserade av två spelare.

Yan Diomande från Leipzig och Iliman Ndiaye pekas ut som två möjliga värvningar för Manchester United inför sommaren, enligt Sky Sports.

Båda spelarna uppges finnas med på en lista över offensiva alternativ som klubben överväger för att stärka sina kantpositioner.

Den 19-årige Diomande har tidigare kopplats samman med både United och Liverpool, och rapporter antyder att en övergång skulle kräva en mycket hög transfersumma, uppemot miljardklassen.

Ndiaye, 26, har under säsongen gjort 27 framträdanden för Everton, där han bidragit med sex mål och tre assist.