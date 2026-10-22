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Foto: Alamy

Uppgifter: Mateta vill till Manchester United

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Daniel Karimi
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Manchester United kan värva en anfallare redan i vinter.
Enligt uppgifter står Jean-Philippe Mateta högt upp på listan.
Fransmannen ska själv vilja flytta till Old Trafford.

Jean-Philippe Mateta firar segern under finalmatchen i UEFA Conference League 2026 mellan Crystal Palace FC och Rayo Vallecano på Red Bull Arena.
Foto: Alamy

Jean-Philippe Mateta har kopplats ihop med Manchester United i flera transferfönster, men en flytt har aldrig blivit av. Nu kan det bli ändring på det.

Enligt Talksport vill den 29-årige fransmannen flytta till Manchester. Hans kontrakt med Crystal Palace går ut efter säsongen, och United överväger att värva en anfallare i januari. Klubben ska se Mateta som ett realistiskt alternativ.

Behovet har blivit större efter att Benjamin Sesko skadades. Sloveniern kan bli borta i upp till fyra månader.

Mateta har dock varit skadad under hösten och har bara spelat två matcher i Premier League den här säsongen.

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