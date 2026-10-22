Uppgifter: Mateta vill till Manchester United

Manchester United kan värva en anfallare redan i vinter.

Enligt uppgifter står Jean-Philippe Mateta högt upp på listan.

Fransmannen ska själv vilja flytta till Old Trafford.

Foto: Alamy

Jean-Philippe Mateta har kopplats ihop med Manchester United i flera transferfönster, men en flytt har aldrig blivit av. Nu kan det bli ändring på det.

Enligt Talksport vill den 29-årige fransmannen flytta till Manchester. Hans kontrakt med Crystal Palace går ut efter säsongen, och United överväger att värva en anfallare i januari. Klubben ska se Mateta som ett realistiskt alternativ.

Behovet har blivit större efter att Benjamin Sesko skadades. Sloveniern kan bli borta i upp till fyra månader.

Mateta har dock varit skadad under hösten och har bara spelat två matcher i Premier League den här säsongen.