Uppgifter: MFF gör storförsäljning – Ellborg till Sunderland

Malmö FF är på väg mot en storförsäljning.
Skåneklubben uppges sälja Melker Ellborg till Sunderland.
Premier League-klubben uppges betala 42 miljoner kronor.
Malmö FF är på väg att slå transferrekord gällande allsvenska målvakter.
Expressen uppger denna lördag att Melker Ellborg är klar för Premier League-nykomlingarna Sunderland i en affär värd 42 miljoner kronor.
Enligt uppgifterna så ska den unge burväktaren redan vara på plats i England för att läkarundersökas.
Prislappen på Ellborg gör att han slår det nuvarande rekordet för en målvakt i allsvenskan, vilket är Hákon Rafn Valdimarsson som såldes av IF Elfsborg för 40 miljoner till Brentford häromåret.
Malmö FF har enligt uppgifter tidigare i vinter nobbat ett bud från Hamburg värt 32 miljoner kronor på målvakten.
