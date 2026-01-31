Uppgifter: MFF gör storförsäljning – Ellborg till Sunderland

Malmö FF är på väg mot en storförsäljning.

Skåneklubben uppges sälja Melker Ellborg till Sunderland.

Premier League-klubben uppges betala 42 miljoner kronor.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF är på väg att slå transferrekord gällande allsvenska målvakter.

Expressen uppger denna lördag att Melker Ellborg är klar för Premier League-nykomlingarna Sunderland i en affär värd 42 miljoner kronor.

Enligt uppgifterna så ska den unge burväktaren redan vara på plats i England för att läkarundersökas.

Prislappen på Ellborg gör att han slår det nuvarande rekordet för en målvakt i allsvenskan, vilket är Hákon Rafn Valdimarsson som såldes av IF Elfsborg för 40 miljoner till Brentford häromåret.

Malmö FF har enligt uppgifter tidigare i vinter nobbat ett bud från Hamburg värt 32 miljoner kronor på målvakten.