Uppgifter: MFF ville värva Kalle Karlsson som sportchef

Kalle Karlsson är ny Hammarby-tränare.

Men enligt Expressen ville Malmö FF värva den 44-åriga coachen – som ny sportchef.

Karlsson ska dock ha nobbat förslaget till förmån för ”Bajen”.

Foto: Bildbyrån

Det var i måndags som Hammarby till sist presenterade sin ersättare till Kim Hellberg, som lämnat för engelska Middlesbrough. Valet landade till slut i Västerås SK-managern Kalle Karlsson som är ny tränare för ”Bajen”.

Tidigare under hösten har Karlsson nämnts som ett alternativ för AIK, och enligt Expressen var ”Gnaget” inte ensamt med att vilja knyta till sig VSK-bossen. Tidningen skriver att Malmö FF ville värva Kalle Karlsson som ny sportchef till nästa säsong.

– Det har funnits intresse från andra men jag är väldigt nöjd med valet som jag gjort, sa Karlsson på presskonferensen i måndags.

MFF ska enligt Expressen ha imponerats av 44-åringens scouta och sälja vidare spelare.