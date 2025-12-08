Officiellt: Kalle Karlsson tar över Hammarby

Hammarby har presenterat sin nya tränare.

Det är Kalle Karlsson som tar över klubben.

Foto: Bildbyrån

Hammarby har hittat sin ersättare till Kim Hellberg. Det är den tidigare VSK-tränaren Kalle Karlsson som tar över Stockholmsklubben. Karlsson tillträder formellt efter årsskiftet.

FotbollDirekt kunde i november avslöja att Bajen träffat Kalle Karlsson och senare även redogöra för att han fortfarande var aktuell trots uppgifterna om Sindre Tjelmeland.

– Det är en stor ära att ansluta till Hammarby. Det är en klubb som har mycket på plats både på och utanför planen och det är oerhört inspirerande att få förtroendet att leda den här resan framåt, säger Kalle Karlsson på klubbens hemsida.

Kontraktet med Bajen är skrivet över tre år.

– Vi är oerhört stolta och glada över att Kalle har valt att komma till Hammarby. Kalle har den profil som vi sökt och han kommer passa in utmärkt i verksamheten och vårt arbetssätt. I rekryteringsprocessen har vi varit väldigt noggranna och det känns fantastiskt att ha kommit i mål med den tränare som vi följt längst och känner oss extremt trygga med, säger sportchefen Mikael Hjelmberg.

Karlsson har förutom VSK, varit verksam i Vasalund och Karlberg.