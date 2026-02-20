Uppgifter: Mikkjal Thomassen intresserad av nytt uppdrag

AIK valde att sparka Mikkjal Thomassen tidigt i år.

Nu uppges han vara intresserad av att ta ett nytt uppdrag.

Foto: Bildbyrån

Den 4 januari meddelade AIK att man valt att sparka chefstränare Mikkjal Thomassen.

Sedan dess har det varit ganska tyskt kring färöingen, men nu kommer uppgifter om att Thomassen är sugen på att börja jobba igen.

Kringvarp Føroya rapporterar att Thomassen ska ha befunnit sig på en tränarkonferens i hemlandet under veckan och där visat energi och sug att hoppa på ett nytt uppdrag utomlands, förutsatt att uppdraget känns rätt.

Thomassen översåg totalt 55 matcher som chefstränare i AIK.