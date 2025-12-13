Uppgifter: Milan vill värva från Premier League

Milan vill stärka offensiven.

Klubben uppges spana på West Hams forward Niclas Füllkrug.

Detta enligt La Gazzetta dello Sport.

Foto: Alamy

AC Milan är på jakt efter en anfallare. Tidigare uppgifter gör gällande att klubben jagat Manchester Uniteds forward Joshua Zirkzee och att det rört sig om ett lån.

Milan behåller blickarna mot Premier League men i stället för Zirkzee, visar klubben intresse för West Hams Niclas Füllkrug, rapporterar La Gazzetta dello Sport. Den tyske anfallaren uppges vara villig att lämna och kan lånas ut till Milan redan i januarifönstret.

Niclas Füllkrug anslöt till West Ham sommaren 2024 och står noterad för tre mål och två framspel på 29 matcher i klubben.

Milan toppar Serie A efter 14 omgångar.



