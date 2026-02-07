Uppgifter: Mittfältaren nobbade Kalmar FF
Valdimar Þór Ingimundarson var nära en övergång till Kalmar FF.
Men affären sprack efter att spelaren tackat nej.
Det rapporterar isländska fotbolti.net.
Den isländska sajten fotbolti.net uppgav tidigare att Kalmar FF har budat på Vikingurs Valdimar Þór Ingimundarson. Klubben ska ha tackat ja till KFF:s bud.
Men någon övergång ser det inte ut att bli för mittfältaren. Enligt fotbolti.net ska spelaren själv ha avböjt erbjudandet från Smålandsklubben.
26-åringen röstades fram till den bästa spelaren i den isländska ligan i fjol och har ett kontrakt med Vikingur till och med 2027.
