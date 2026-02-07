Uppgifter: Mittfältaren nobbade Kalmar FF

Valdimar Þór Ingimundarson var nära en övergång till Kalmar FF.

Men affären sprack efter att spelaren tackat nej.

Det rapporterar isländska fotbolti.net.

Foto: Alamy

Den isländska sajten fotbolti.net uppgav tidigare att Kalmar FF har budat på Vikingurs Valdimar Þór Ingimundarson. Klubben ska ha tackat ja till KFF:s bud.

Men någon övergång ser det inte ut att bli för mittfältaren. Enligt fotbolti.net ska spelaren själv ha avböjt erbjudandet från Smålandsklubben.

26-åringen röstades fram till den bästa spelaren i den isländska ligan i fjol och har ett kontrakt med Vikingur till och med 2027.