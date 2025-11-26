Uppgifter: Mjällby vill värva HTFF:s succémålvakt

Han var en straffläggning från att ta steget upp till superettan med Hammarby TFF.

Nu kan målvakten Amar Dzevlan vara på väg till allsvenskan och Mjällby AIF.

Det skriver Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Med sju hållna nollar under årets säsong i Ettan Norra har Hammarby TFF:s målvakt Amar Dzevlan varit en viktig del av det lag som tog sig till superettankvalet.

Där ställdes man mot Örebro SK och vann den första matchen på Kanalplan med uddamålet. I returen gick en mycket spännande match hela vägen till straffar där ÖSK grep det längsta strået och säkrade sin plats i den svenska andraligan.

Trots det ser Dzevlan ut att avancera i divisionerna, hela vägen upp till allsvenskan. Detta då SM-guldvinnarna Mjällby AIF vill värva den 22-årige målvakten – enligt Sportbladet.

De skriver att parterna är nära att komma överens och hoppas göra klart med en affär inom kort.

Amar Dzevlan sitter på ett utgående avtal med Hammarby Talangfotbollsförening.