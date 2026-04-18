Uppgifter: Modric har tre krav för att förlänga med Milan

40-årige Luka Modric har bara månader kvar på sitt avtal.

För att optionen i hans kontrakt ska förlängas har kroaten nu ställt tre krav.

Det rapporterar italienska Sky Sports.

Luka Modric, 40, anslöt till Milan i somras och har snabbt blivit en ordinarie spelare på mittfältet. Kroatens kontrakt med Serie A-klubben sträcker till juni 2026.

Enligt tidigare uppgifter från Italien vill ”Il Rossoneri” också behålla veteranen. I avtalet finns en option för att förlänga ytterligare ett år, vilket klubben gärna utnyttjar.

För att det ska bli verklighet har den mångåriga Real Madrid-spelaren ställt tre krav, enligt italienska Sky Sports.

Det ska bland annat handla om att Milan kvalificera sig till nästa års upplaga av Champions League, vilket man har goda möjligheter att göra. Utöver det ska tränaren Massimiliano Allegri bli kvar i klubben och slutligen vill kroaten att Milan ser till att vara konkurrenskraftiga på alla fronter.

Under årets säsong har Luka Modric spelat 34 matcher i vilka han har gjort två mål och tre assist.



