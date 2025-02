Uppgifter: Molde budar på Elliot Stroud

Elliot Stroud fortsätter att vara ett hett namn på transfermarknaden.

Nu gör uppgifter från Tuttosvenskan gällande att Mjällby har mottagit ett bud på ytterbacken.

Det sägs ligga på 16 miljoner kronor.

Mjällbys Elliot Stroud, 22, var en av lagets bästa spelare under det allsvenska fjolåret. Således är intresset därefter.



Under vintern har det rapporterats om intresse för Stroud, bland annat från Malmö FF och AIK. Det var dock ingenting som 22-åringen ville fokusera på när FotbollDirekt pratade med honom i början av februari.



– Som det ser ut just nu befinner jag mig här i Mjällby, jag har fullt fokus på det och på den säsong som vi ska göra. Sedan är det svårt att återupprepa den säsongen vi gjorde förra året men det är där mitt fokus ligger just nu, sade han då till FD.



FD har även kunnat rapportera om att Mjällby har satt ett högt pris på Stroud och kräver hela 20 miljoner kronor för sin stjärna. FD har även kunnat rapportera om att bud på 10 miljoner har nobbats av sportchef Hasse Larsson.



Nu skriver Tuttosvenskan att ännu ett bud har lagts på Stroud. Denna gång kommer det från Molde och ligger på 16 miljoner kronor. Det är dock ingenting som lockar Mjällby särskilt mycket.



“Nix, och vi säljer inte nu”, skriver Hasse Larsson i ett SMS till Fotbollskanalen.



I Mjällby står Elliot Stroud noterad för 58 matcher, i vilka han har gjort åtta mål och sju assist.