Uppgifter: Ndinga lämnar Degerfors för rekordsumma

Philippe Ndinga har dragit till sig stort intresse från MLS-klubben Philadelphia Union.

Nu har Degerfors accepterat ett rekordstort bud på ytterbacken.

Det skriver Expressen.

Foto: Bildbyrån

Den 20-åriga kongolesen Philippe Ndinga värvades till Degerfors i somras och bidrog till att värmlänningarna höll sig kvar i allsvenskan. Det blev tio matcher och ett mål för vänsterbacken under hösten.

Under gårdagen rapporterade Expressen att MLS-klubben Philadelphia Union hade lagt ett första bud på spelaren samt att förhandlingar hade inletts. Därefter kontrade Värmlands Folkblad med att Degerfors hade nobbat budet då det inte var tillräckligt högt.

Nu sägs Ndinga säljas till MLS – för en rekordsumma.

Enligt Expressen är den värmländska klubben nära att sälja 20-åringen för 20 miljoner kronor. Det skulle i sådana fall innebära en rekordförsäljning för den allsvenska klubben. Det nuvarande rekordet gäller försäljningen av Elias Pihlström till FC Lugano för omkring åtta miljoner kronor.

Om ingenting oförutsett inträffar ser Ndinga ut att lämna Degerfors, som i sin tur inkasserar en stor summa pengar. Philippe Ndingas avtal med ”Bruket” sträcker sig fram till slutet av 2029.

