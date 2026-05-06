Uppgifter: Neymar aktuell för MLS-flytt

Han har spelat i Santos sedan årsskiftet.

Nu kan han Neymar vara på väg till MLS.

Det rapporterar TalkSport-journalisten Ben Jacobs.

Sedan flytten från Al-Hilal har Neymar, 34, spelat 40 matcher för sitt Santos. Med ett avtal som sträcker sig fram till slutet av året kan han dock vara aktuell för en flytt redan nu.

Lyssnar man till TalkSport-journalisten Ben Jacobs kan brassen vara aktuell för en flytt redan till sommaren.

Detta då MLS-klubben Cincinnati är intresserade av att värva 34-åringen. En eventuell värvning av yttern kan bli aktuell efter VM – i det fall att stjärnan håller sig skadefri.

När det kommer till Neymar själv uppges han fatta ett beslut om sin framtid efter sommarens världsmästerskap.

Kvar återstår också att se om Carlo Ancelotti, förbundskapten för Brasilien, kommer att ta ut Neymar i sin trupp. Sist det begav sig lämnades stjärnan utanför.



