Uppgifter: Noah Persson klar för Hammarby

Hammarby är på väg att tappa Shaquille Pinas.

Enligt Expressen har ”Bajen” gjort klart med Noah Persson som ersättare.

Även Sportbladet har liknande uppgifter.

Video Victor Lindelöf petas: "Tråkigt för oss, tråkigt för honom"

Det händer grejer under de sista dygnen av det svenska transferfönstret. Under onsdagen rapporterade Expressen att Hammarby ser ut att tappa vänsterbacken Shaquille Pinas. Enligt tidningen ska 27-åringen, vars kontrakt går ut i vinter, vara nära en flytt till Al-Kholood i Saudiarabien, och klubbarna sägs vara detaljer från en överenskommelse.

Senare under onsdagen rapporterade samma tidning att ”Bajen” gjort klart med 22-åriga Noah Persson som ersättare. Hammarby ska ha gjort klart med schweiziska Young Boys om en övergång och spelaren väntas resa till Stockholm inom kort för att färdigställa övergången.

Även Sportbladet har liknande uppgifter och skriver att Hammarby ”jobbar hårt” för att göra klart transfern innan fönstret stänger på fredag.

Noah Persson har tillhört Young Boys sedan han köptes från Mjällby AIF 2023. Han har varit utlånad i en sejour till Grasshoppers.