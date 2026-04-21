Uppgifter: Nobbar Lewandowski – storklubbens nya plan

Foto: Bildbyrån

Milan vill värva en ny central anfallare i sommarens transferfönster. Det har bland annat ryktats om Borussia Dortmunds Serhou Guirassy och Barcelonas Robert Lewandowski.

Enligt tidningen La Gazzetta dello Sport har ett annat namn dykt på Milans radar. Det rör sig om Atletico Madrids Alexander Sørloth. Norrmannen har gjort en stark säsong i La Liga och ”Atleti” kräver omkring 40 miljoner euro, motsvarande 430,6 miljoner kronor, för honom.

Tidningen uppger att Sørloth har gått om spelare som Lewandowski och Guirassy på Milans prioriteringslista. Detta då polacken kopplas ihop med MLS-klubbar, som kan beta mer än Milan. Guirassy sitter på en utköpsklausul värd 80 miljoner euro, eller 861 miljoner kronor.

Tidigare uppgifter gör gällande att Barcelona visar intresse för Sørloth.





