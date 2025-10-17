Matias Siltanen fortsätter att dra till sig intresse.

Nu uppges Eintracht Frankfurt vilja värva mittfältaren från Djurgården.

Inledande samtal med hans representanter ska också ha hållits.

Foto: Bildbyrån

Matias Siltanen var omskriven i somras och ryktades då vara på väg bort från Djurgården för stora pengar.

Nu ser det ut att börja hända en hel del kring den unge finländaren igen.

Nyligen uppgavs Bayer Leverkusen vara intresserade och nu adderas ytterligare en Bundesliga-klubb, nämligen Eintracht Frankfurt.

Frankfurt ska enligt tyska Bild ha haft inledande samtal med Siltanens representanter gällande en övergång.

Enligt tidningen ska prislappen ligga på mellan 15-20 miljoner euro, det vill säga som högst ungefär 220 miljoner kronor, men denna väntas kunna pressas ner då Siltanen sägs föredra att gå till en klubb där han kan få speltid snarare än den klubb som betalar mest.

Den unge finländaren som har kontrakt med Djurgården över säsongen 2027 står den här säsongen noterad för tre assist på 26 matcher i allsvenskan.