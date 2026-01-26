Uppgifter: Ny Eredivisie-klubb vill ha Erabi på lån

Jusef Erabi uppges vara aktuell för att lämna Genk.

Då vill nederländska NAC Breda låna in anfallaren.

Det uppger Voetbal International.

Foto: Alamy

Sedan flytten från Hammarby till Genk under sommaren har Jusef Erabi, 22, brottats med speltiden och sägs vara tillgänglig för ett lån i januari.

Tidigare har den förre Bajen-anfallaren kopplats ihop med både Rapid Wien och Utrecht.

Nu sägs en annan Eredivisie-klubb vilja värva 22-åringen under en kortare period. Detta i form av NAC Breda, enligt Voetbal International.

Däremot sägs en potentiell övergång vara ”väldigt komplex” på grund av ekonomiska omständigheter och därför ser en sådan transfer inte ut att äga rum just nu.

Kvar återstår att se var Jusef Erabi spelar sin fotboll under våren.