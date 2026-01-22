Uppgifter: Jusef Erabi kan skickas på lån

Jusef Erabi har haft svårt att slå sig in i Genk.

Nu uppges en utlåning vara aktuell för anfallaren.

Rapid Wien uppges vara intresserade.

Foto: Bildbyrån

Hammarby sålde Jusef Erabi till Genk förra sommaren, men i Belgien har anfallaren haft svårt att få speltid.

Nu kan en temporär flytt vara på gång för den förre Bajen-anfallaren.

Sky Sports rapporterar nämligen att en utlåning för Erabi är aktuell och österrikiska Rapid Wien sägs vara intresserade av att ta honom på lån.

Skulle det bli en utlåning till Rapid Wien skulle han bli lagkamrat med den förre Dif-stjärnan Tobias Gulliksen.

Tidigare har även Utrecht uppgetts vara intresserade av att låna Erabi.

Erabi har kontrakt med den belgiska storklubben fram till sommaren 2029.