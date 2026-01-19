Uppgifter: Utrecht vill låna Jusef Erabi

Jusef Erabi, 22, kan lämna Genk.

Enligt uppgifter kan Erabi gå på lån till FC Utrecht.

Foto: Bildbyrån

Jusef Erabi lämnade Hammarby för Genk under september 2025. Nu kommer flera uppgifter om att 22-åringen kan lämna Genk.

Den belgiska tidningen Het Belang van Limburg uppger att FC Utrecht är intresserade av att låna Jusef Erabi. Under helgen skrev också belgiska, Het Laatste Nieuws att Erabis klubb, Genk, öppnar upp för att låna ut 22-åringen.

Erabi fick en lovande start i Belgien, men har efter det haft det tuffare att slå sig in i laget. Erabi har kontrakt till 2029 med Genk.