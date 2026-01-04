Uppgifter: Nya klubb in i bilden kring Federico Chiesa

Federico Chiesa fortsätter att vara omskriven.

Nu uppges ytterligare en italiensk klubb visa intresse för honom.

Klubben i fråga är AS Roma.

Foto: Bildbyrån

Federico Chiesa har fått sparsamt med speltid i Liverpool sedan han anslöt sommaren 2024 och nästan ständigt har det ryktats kring hans framtid.

Nu senaste har han flitigt kopplats ihop med sin gamla klubb Juventus och en utlåning nu i vinter har gjorts aktuell, Juventus är dock inte ensamma i Italien om att visa intresse för Chiesa.

Corriere dello Sport rapporterar att AS Roma vill göra som sin anfallslinje över vinterfönstret och kommande sommarfönster och Chiesa är ett av alternativen för huvudstadsklubben.

Huruvida Liverpool är intresserade av att förhandla med Roma återstår att se, nyligen rapporterades det att Liverpools inställning kring att släppa Chiesa är försiktig, detta då man själv inte vill bli för tunna sett till offensiva alternativ.

28-åringen har kontrakt med Liverpool fram till sommaren 2028.