Uppgifter: Nytt bud på Silas Andersen har nobbats

Silas Andersen fortsätter att vara eftertraktad.

Nu uppges BK Häcken ha nobbat ett bud på 42 miljoner inklusive bonusar på dansken.

Detta rapporterar Tipsbladet och Expressen.

Foto: Bildbyrån

Silas Andersen gjorde succé i BK Häcken förra säsongen och detta har medfört stort intresse för dansken.

FotbollDirekt har tidigare kunnat avslöja att flera bud nobbats på stjärnan och tidigare i veckan kunde FD på nytt komma med ett avslöjande gällande Andersen.

Då hette det att ett bud på 40 miljoner kronor från en icke namngiven klubb hade nobbats. Nu kommer rapporter om att ytterligare ett bud nobbats.

Tipsbladet och Expressen uppger denna lördag att Bundesliga-klubben Köln fått ett bud på 42 miljoner kronor inklusive bonusar nobbat.