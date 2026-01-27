AVSLÖJAR: Stora pengar har presenterats för Häcken  

Hoppet lever in i det sista för Silas Andersen om att komma utomlands i detta fönster.

Enligt vad FotbollDirekt erfar har ett bud lagts värt omkring 40 miljoner – men Häcken uppges säga nej.

Häcken sitter i en angenäm sits med en av allsvenska fotbollens mest jagade namn, i Silas Andersen, under pågående fönsters sista dagar.

För ett par veckor sedan hävdades intresse från skotska storheterna Celtic och Rangers. FotbollDirekt redogjorde kort där efter för att uppemot fem klubbar finns med men att Rangers ser ut att vara borta ur bilden, samt tidigare nämnda FCK.

FD har tidigare avslöjat flera nobbade bud på den danske stjärnan och nu har, enligt vad FD erfar, Häcken tackat nej till ännu ett försök. En icke namngiven klubb uppges ha budat i storleksordningen 40 miljoner kronor.

Bilden av hur Göteborgsklubbens krav ser ut har allt sedan förra hösten handlat om 80-90 miljoner men enligt vad FD erfar kan nu priset vara på väg att sänkas ett stycke. Med det sagt kan grundsumman bli lägre men skarvas av lättuppnåeliga bonusar upp till ursprunglig kravnivå.

FOTNOT: FotbollDirekt har utan resultat försökt nå fotbollschef Martin Ericsson och sportchef Erik Friberg.

