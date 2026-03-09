Uppgifter: Osäker Leverkusen-framtid för Hjulmand

Kasper Hjulmand tog över Bayer Leverkusen i början av den här säsongen.

Dansken skrev då på ett kontrakt över nästa säsong.

Men enligt nya rapporter är det inte säkert att han blir kvar så länge.

Foto: Bildbyrån

Erik ten Hag ersatte Xabi Alonso i Bayer Leverkusen inför den här säsongen, men nederländaren sparkades efter bara två matcher.

Den tidigare danske förbundskaptenen Kasper Hjulmand tog då över och skrev ett kontrakt fram till sommaren 2027.

Nu kommer dock rapporter om att det inte är säkert att han blir så länge.

Sky-journalisten Floran Plettenberg att Leverkusen kommer att utvärdera och blicka mot framtiden efter säsongen och då ska det inte vara uteslutet med ett tränarbyte enligt uppgifterna.