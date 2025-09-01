Officiellt: Leverkusen sparkar ten Hag – efter tre månader
Erik ten Hag har gjort sitt i Bayer Leverkusen.
Fabrizio Romano avslöjade nyligen att tränaren sparkats.
Detta har nu bekräftats av Bayer Leverkusen.
Tiden i Bundesliga-klubben Bayer Leverkusen blev kortvarig för Erik ten Hag. Tränaren, som anställdes i slutet av maj, har fått hård kritik under den senaste tiden och hans vara i Leverkusen har rapporterats vara ett stort frågetecken. Nu tvingas han också lämna.
Transferspecialisten Fabrizio Romano var först med att rapportera om att ten Hag sparkats och nu har även Bayer Leverkusen bekräftat detta.
Efter två omgångar av Bundesliga är Bayer Leverkusen segerlösa, efter en förlust och ett kryss.
