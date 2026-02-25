Uppgifter: Osäkert kring Mrabtis framtid

Kerim Mrabti sitter på ett utgående kontrakt med KV Mechelen.

Förhandlingar mellan parterna pågår, men samtidigt är hans framtid osäker.

Foto: Bildbyrån

Kerim Mrabti sitter på ett utgående kontrakt med belgiska KV Mechelen och i skrivande stund är det osäkert ifall han kommer att förlänga med klubben.

Den belgiska klubben rapporteras erbjuda honom en förlängning om ett år, men Mrabti själv vill ha ett tvåårskontrakt rapporterar Gazet van Antwerpen.

Anledningen till att klubben bara erbjuder ett ettårskontrakt är på grund av hans ålder och ska det bli ett längre avtal så ser 31-åringen ut att behöva gå ner i lön enligt uppgifterna. Svensken har samtidigt tidigare i år varit tydlig med att han vill stanna i klubben.

– Jag har varit här nästan sex år, det här är mitt andra hem. Jag har haft mina bästa år här, sa han nyligen till Het Laatste Nieuws.

Mrabti står den här säsongen noterad för fem mål och två assist på 19 matcher i den belgiska ligan.