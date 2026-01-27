Kerim Mrabti, 31, har inga planer på att lämna Mechelen.

Svensken hoppas förlänga med den belgiska klubben.

– Jag har haft mina bästa år här, säger Mrabti till Het Laatste Nieuws.

Foto: Alamy

Kerim Mrabti lämnade Djurgården för utlandet inför säsongen 2019. Efter ett år i Birmingham City anslöt 31-åringen till belgiska KV Mechelen. Där har han spenderat de senaste sex åren och har inga planer på att flytta till Sverige eller någon annanstans för den delen.

– Jag har varit här nästan sex år, det här är mitt andra hem. Jag har haft mina bästa år här, särskilt med tanke på att våra barn går i skolan här. Då sitter man inte och drömmer om Japan eller Sydkorea, säger Kerim Mrabti till tidningen Het Laatste Nieuws.

Tidningen skriver vidare att mittfältaren hoppas på att förlänga med Mechelen. Förhandlingar ska pågå med sportchefen Tom Caluwé.

– Vi har bra samtal. Det var han som tog mig hit från början, och även när han arbetade någon annanstans‚ i Club Brugge och Zulte Waregem‚ höll jag nära kontakt med honom. Jag vet att mycket har förändrats under de sex åren, och att klubben nu satsar starkt på ungdomar. Förhoppningsvis kan vi hitta en kompromiss.

Mrabti står noterad för tre mål och två assist på 15 matcher den här säsongen. I Mechelen spelar även svensken Fredrik Hammar.