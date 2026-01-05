Uppgifter: ÖSK värvar Ouro Ortmark

Jacob Ouro Ortmark har lämnat Hammarby.

Nu rapporterar Expressen att mittfältaren är klar för Örebro SK.

Kontraktet ska gälla över säsongen.

Foto: Bildbyrån

✔️ Senare under måndagen meddelade ÖSK att mittfältaren ansluter!

Örebro SK räddade superettan-kontraktet i sista stund och efter kvalsegern mot Hammarby TFF har krisklubben tillsatt den tvåfaldiga SM-guldvinnaren Rikard Norling som ny huvudtränare.

Nu uppges ÖSK göra ett nytt nyförvärv, men denna gång på spelarsidan. Det rör sig om Jacob Ouro Ortmark, som enligt Expressen är helt klar för sportklubben.

Den 28-åriga mittfältaren spenderade fjolåret i Hammarby men totalt blev det bara nio allsvenska framträdanden för Ouro Ortmark. Kontraktet med ”Bajen” gick ut till årsskiftet och spelaren är fri att krita på för en ny klubb.

Enligt Expressen är kontraktet med ÖSK skrivet över säsongen 2026.

Förutom Hammarby har Jacob Ouro Ortmark gjort tre säsonger i allsvenskan med IFK Norrköping och en med IK Sirius. Han har även representerat klubbar som Degerfors och Brommapojkarna.