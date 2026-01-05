Officiellt: Örebro värvar Ouro Ortmark

Jacob Ouro Ortmark, 28, är klar för Örebro SK.

Mittfältaren har kritat på ett säsongslångt kontrakt, med förlängning över 2027.

– Det är en lättnad och glädje att allt är klart nu, säger han.

Under måndagen kom de första uppgifterna om 28-åriga Jacob Ouro Ortmarks stundande övergång till Örebro SK. Bara några minuter efter att Expressen rapporterade att övergången var i hamn meddelade ÖSK att mittfältaren ansluter inför säsongen 2026.

– Det är med en enormt stor glädje vi äntligen kan presentera den här värvningen och välkomna Jacob till svartvitt. För ganska exakt en månad sen hade vi vårt första möte med Jacob och sedan dess har det hela tiden varit en positiv dialog som vi nu är väldigt glada över att ro i hamn, säger sportchefen Enes Ahmetovic i ett uttalande och fortsätter:

– I Jacob får vi in en meriterad och erfaren person som kommer passa väl in i vårt omklädningsrum och som kommer kunna bidra till gruppen. På planen får vi en dynamisk mittfältare som kommer vilja visa Örebropubliken att han är hungrig och villig att vara med på vår gemensamma resa mot nya tider. Vi säger varmt välkommen till Jacob och vi ser fram emot att få se honom i svartvitt.

Kontraktet är skrivet över säsongen 2026, med en automatisk förlängning över 2027.

– Det är en lättnad och glädje att allt är klart nu. Efter en bra dialog med Enes och Rikard känns det här helt rätt för mig personligt och fotbollsmässigt. Nu har jag en stor hunger på att få sätta i gång arbetet tillsammans och hoppas kunna bidra med mycket energi, driv och rutin till laget. Jag ser fram emot vår resa och har alltid tyckt om Behrn Arena, så det ska bli kul att nu få spela i rätt färger framför supportrarna, säger Ouro Ortmark.

Den 28-åriga mittfältaren spenderade fjolåret i Hammarby men totalt blev det bara nio allsvenska framträdanden för Ouro Ortmark. Kontraktet med ”Bajen” gick ut till årsskiftet. Förutom Hammarby har Jacob Ouro Ortmark gjort tre säsonger i allsvenskan med IFK Norrköping och en med IK Sirius. Han har även representerat klubbar som Degerfors och Brommapojkarna.