Uppgifter: Palace nobbar Juventus bud på Mateta

Jean-Philippe Mateta har ryktats vara på väg bort från Crystal Palace och till Juventus.

Nu har man fått ett bud nobbat, enligt transferjournalisten Gianluca Di Marzio.

Foto: Alamy

Crystal Palace-stjärnan Jean-Philippe Mateta har under en längre tid ryktats bort från klubben.

Nyligen kom uppgifter om att den italienska storklubben Juventus vill knyta till sig honom och under gårdagen rapporterades det om att ”Den gamla damen” hade trappat upp sin jakt på anfallaren.

Nu har det hänt ytterligare i transferhistorien mellan den italienska och den engelska klubben. Enligt transferjournalisten Gianluca Di Marzio ska Juventus ha fått ett första bud på stjärnan nobbat av Crystal Palace.

Det sägs ligga på två miljoner euro i låneavgift samt en köpoption på 28 miljoner euro, eller omkring 300 miljoner kronor. Den skulle även ha blivit obligatorisk om Juventus kvalificerade sig för spel i Europa League.

Däremot vill London-klubben, enligt uppgifterna, ha minst 40 miljoner euro (eller 430 miljoner kronor) för sin spjutspets. Vidare vill de endast genomföra en direkt transfer om Mateta själv vill lämna Palace.

Om en affär skulle bli av i framtiden sägs Mateta skriva ett fyraårskontrakt med den italienska storklubben. Utöver Juventus har fransmannen även kopplats ihop med klubbar som Manchester United och Milan.



