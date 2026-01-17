Uppgifter: Storklubben ökar i jakten på Mateta

Juventus uppges vilja knyta till sig Jean-Philippe Mateta.

Nu ska den italienska storklubben ha ökat i jakten på anfallaren.

Förhandlingar mellan Juventus och Mateta uppges pågå.

Foto: Bildbyrån

Crystal Palace-stjärnan Jean-Philippe Mateta har under en längre tid ryktats bort från klubben.

Nyligen kom uppgifter om att den italienska storklubben Juventus vill knyta till sig honom och nu börjar saker och ting hända kring fransmannen och Turin-klubben enligt uppgifter.

Transferexpert Gianluca Di Marzio rapporterar nämligen nu att Juventus ökar i sin jakt på anfallaren.

Enligt uppgifterna närmar sig en flytt för anfallaren, även om Juventus och Crystal Palace ännu inte är helt överens.

Några som dock är överens är Mateta själv och Juventus, detta enligt transferexperten Nicolò Schira.

Om affären blir av väntas Mateta skriva ett fyraårskontrakt med den italienska storklubben.

Utöver Juventus så har anfallaren även kopplats ihop med klubbar som Manchester United och Milan de senaste månaderna.