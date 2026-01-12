Uppgifter: Juventus vill värva Mateta

Jean-Philippe Mateta kan lämna Crystal Palace.

Anfallaren jagas av Juventus.

Det rapporterar Tuttosport.

Foto: Alamy

Jean-Philippe Mateta har enligt tidigare uppgifter velat flytta från Crystal Palace. Den franske forwarden har bland annat kopplats ihop med klubbar som Manchester United, Newcastle och Tottenham.

Nu kommer rapporter om intresse från Italien. Enligt tidningen Tuttosport vill Juventus värva Mateta i sommar. 28-åringen uppges kosta drygt 20-25 miljoner euro, motsvarande 214-267 miljoner kronor. Han anses kunna bli en ersättare till Dusan Vlahovic som ryktas bort från ”Den gamla damen”.

Matetas kontrakt med Crystal Palace löper ut sommaren 2027.