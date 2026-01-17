Uppgifter: Pekas ut som ett alternativ för Manchester United

Oliver Glasner lämnar Crystal Palace i sommar.

Då kan han istället komma att ta över Manchester United.

Österrikaren uppges vara ett av storklubbens alternativ.

Foto: Bildbyrån

Oliver Glasner har gjort succé i Crystal Palace, men efter den här säsongen blir det inte någon fortsättning i Londonklubben för honom,

Österrikaren bekräftade under gårdagen att han kommer att lämna klubben i samband med att hans kontrakt löper ut i sommar och nu kommer uppgifter gällande vad som kan vänta för honom framöver.

Glasner har i omgångar gjorts aktuell för Manchester United och nu i samband med att storklubben är på jakt efter en permanent ersättare till sparkade Ruben Amorim (Michael Carrick leder laget som interimtränare säsongen ut) så uppger Mirror är ett av namnen som United överväger.

Utöver Glanser så finns även Carrick med på Uniteds lista, samt den nuvarande engelske förbundskaptenen Thomas Tuchel och den förre engelske förbundskaptenen Gareth Southgate.