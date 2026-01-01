Uppgifter: Pekas ut som tänkbar ersättare till Maresca

Enzo Maresca har lämnat Chelsea, det stod klart tidigare under dagen.

Jakten på en ersättare väntas inte ta allt för lång tid och Liam Rosenior pekas ut som ett alternativ.

Foto: Bildbyrån

Än så länge har Chelsea inte presenterat någon ny tränare, men enligt transferexperten Fabrizio Romano kommer klubben att göra det inom kort.

Arbetet med att få in en ersättare pågår och ett alternativ uppges vara Liam Rosenior.

Engelsmannen som för tillfället bossar över Strasbourg, som delar ägare med Chelsea, uppges vara ett alternativ.

Han uppges vara högt värderad internt för det fina arbetet han gjort i den franska klubben. Strasbourg ligger för tillfället på tredjeplats i den franska ligan.