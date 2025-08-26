Uppgifter: Piero Hincapié överens med storklubb

Piero Hincapié jagas av Arsenal och Tottenham.

Nu är försvararen enligt uppgifter överens med en av rivalerna.

Hincapié uppges vara överens med Arsenal.

Rivalerna Tottenham Hotspur och Arsenal jagar båda två Bayer Leverkusen-försvararen Piero Hincapié.

Nu ser de rödvita ut att ha dragit det längsta strået.

Fabrizio Romano rapporterar nämligen nu att Arsenal och Hincapié är överens om de personliga villkoren.

Nästa steg är nu att komma överens med Bayer Leverkusen.

Arsenal väntas plocka honom på lån över den här säsongen, men i lånet ska tvång om köp ingå enligt uppgifterna.