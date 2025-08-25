Uppgifter: Spurs jagar Hincapié – Arsenal kan kapa

Piero Hincapié, 23, lämnar Bayer Leverkusen.

Enligt Fabrizio Romano gör Spurs ett försök på en värvning värd omkring 668 miljoner kronor.

Samtidigt är Arsenal redo med ett kuppförsök, enligt The Athletic.

Foto: Alamy

Enligt den tyska Sky Sports-journalisten Florian Plettenberg har Piero Hincapié beslutat sig för att lämna Bayer Leverkusen i sommar om klubben skulle få ett bud i anständig nivå. Mittbacken från Ecuador sägs ha en utköpsklausul värd omkring 60 miljoner euro (motsvarande nästan 670 miljoner kronor) i kontraktet med Bundesliga-klubben.

Transferexperten Fabrizio Romano rapporterar i sin tur att Tottenham Hotspur har hört av sig till Leverkusen om ett lån med en köpobligation på 60 miljoner euro (samma som utköpsklausulen).

🚨⚪️ EXCLUSIVE: Tottenham approach Bayer Leverkusen for Piero Hincapié with new proposal.



Loan deal with obligation to buy around €60m, same value as the release clause but to be paid from 2026.



Hincapié wants to leave Bayer and #THFC also started discussing personal terms. pic.twitter.com/UFLo8VUxiI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025

Samtidigt rapporterar The Athletics David Ornstein att Arsenal är redo med ett försök på den 23-åriga mittbacken. Ärkerivalen skulle därmed kunna göra sommarens andra kapning av en Tottenham-värvning, efter kuppen med Eberechi Eze i förra veckan.

🚨 EXCLUSIVE: Arsenal working to sign Piero Hincapie from Bayer Leverkusen – subject to player exits. 23yo defender told #Bayer04 of wish to leave + prioritising #AFC above others. Efforts ongoing to make fee more realistic than €60m clause @TheAthleticFC https://t.co/3DU5Gfjqsf — David Ornstein (@David_Ornstein) August 25, 2025

Enligt Ornstein föredrar Piero Hincapié en flytt till Arsenal före alla andra alternativ.